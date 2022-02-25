КАМАЗ начал серийно производить самосвалы новейшего поколения K5

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Камский автозавод выпустил первую серийную партию шасси самосвалов нового поколения K5. Три четырехосные машины модели КАМАЗ-65951 собрали в конце февраля, на НефАЗе (входит в состав КАМАЗа) на них установят надстройки, сообщила пресс-служба КАМАЗа.

КАМАЗ-65951 имеет колесную формулу 8×4, грузоподъемность машины — 50 тонн, она предназначена для перевозки различных сыпучих грузов, работы в карьерах и на стройках. Объем самосвальной платформы — 20 куб. м.

Особенность K5 — кабина нового поколения, у самосвала она в зауженной спецификации, без верхней спальной полки, то есть унифицирована с Mercedes-Benz Arocs.

Модель -65951 оснащена новейшим турбодизелем КАМАЗ-910, создававшимся в сотрудничестве с немецко-швейцарской фирмой Liebherr. Мощность мотора — 450 л.с., крутящий момент — 2060 Нм. Другие особенности конструкции — перфорированная рама, аккумуляторные батареи повышенной мощности, воздушный фильтр повышенной эффективности и трехсекционный штампованный бампер.

КАМАЗ-65951 — второй серийный продукт линейки K5, первым был дальнобойныйтягач КАМАЗ-54901, выпуск которого ведется с мая 2019-го. В 2022-м также стартует производство менее тяжелых самосвалов, в том числе с колесной формулой 6×4.

До конца года на автомобильном заводе планируется собрать 185 автомобилей КАМАЗ-65951, а всего самосвалов поколения К5 — более 300.

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