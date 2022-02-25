В Москву поставили 20 самосвалов КАМАЗ

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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» профинансировал покупку двадцати самосвалов КАМАЗ московской компанией ООО «Баутранс». Партнер Лизинговой компании «КАМАЗ» приобрел в лизинг пятнадцать КАМАZ-6580-002-87 и пять КАМАZ-65801-001-68. Сделка заключена по индивидуальным условиям «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» для представителей крупного бизнеса.

Переданные в лизинг самосвалы КАМАZ-6580 с колесной формулой 6×4 комплектуются дизельным двигателем с турбонаддувом Daimler OM457LA (Евро-5) мощностью 401 л.с. и механической коробкой передач ZF 16. При полной массе в 41 тонну грузовики обладают грузоподъемностью до 25,45 тонн. Автомобили КАМАZ-6580 с низкой крышей имеют кабину, оборудованную кондиционером, отопителем Eberspacher Airtronic D2 24V, тахографом российского стандарта с блоком СКЗИ. Ставшие предметом лизинга самосвалы КАМАZ-65801 предназначены для перевозки строительных материалов, а также любых других сыпучих грузов. Автомобили с колесной формулой 8×4, грузоподъемностьюсвыше 32 тонн могут работать в любых климатических условиях.

ООО «БАУТРАНС» оказывает строительно-монтажные, земляные работы, транспортные услуги, занимается сносом зданий и сооружений.