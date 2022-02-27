В Татарстане состоялось открытие детского IT-парка.
В Казани открылся детский IT-парк. В нем юные воспитанники смогут обучаться робототехнике и другим востребованным направлениям науки — от прототипирования до цифровых медиа.
Первый детский IT-парк открылся на базе казанского IT-парка. Планируется, что уже через полгода он переедет в новое здание, которое построят на месте обувной фабрики «Спартак».
В парке дети будут не просто заниматься программированием или робототехникой, их будут обучать также продвижению продукта, предпринимательству и многому другому, что связано с успехом IT-стартапов.
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