В Ярославской области запущено производство теплозащиты для автомобилей
Крупнейший в России производитель теплозащитных экранов — АО «Фритекс» — открыл новый цех по импортозамещающему производству современных компонентов теплозащиты и теплообмена. На реализацию проекта Фонд развития промышленности предоставил 141 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия».
Благодаря новому цеху мощности предприятия по выпуску компонентов теплозащиты выросли в 2 раза — до 1,5 млн экранов для деталей двигателя и полов кузова в год. Также на новом оборудовании стартовал выпуск новой для завода продукции — элементов теплообмена в объеме 200 тысяч штук в год. Общие инвестиции в расширение составили 235 млн рублей.
Компоненты теплозащиты оберегают полимерные детали подкапотного пространства автомобиля от высоких температур, поглощают шумы от двигателя и выхлопной системы. Элементы теплообмена охлаждают внутренние среды автомобильных двигателей для снижения вредных выбросов.
Изделия поставляются на российские автомобильные заводы. С 2022 года предприятие начало отгрузки на «Ярославский моторный завод» для двигателя ЯМЗ-530. Ранее автозавод закупал элементы теплозащиты в Германии.
Сейчас, по данным компании, около 80% первичного рынка компонентов теплозащиты и теплообмена в России занимают зарубежные производители, в основном немецкие и турецкие. Увеличение мощностей производства в Ярославле позволит снизить зависимость от импорта до 10%.
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