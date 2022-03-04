Череповецкий меткомбинат освоил производство двересъёмных машин для коксовых батарей
Череповецкий металлургический комбинат (входит в «Северсталь») ввёл в строй действующих двересъёмную машину (ДСМ) на коксовой батарее номер 10. Это первый подобный агрегат, который полностью изготовили силами подразделений ЧерМК.
«Программа по замене двересъёмных машин действует на ЧерМК уже давно. Ежегодно „Северсталь“ закупала такие агрегаты у иностранных поставщиков. Уверен, что после удачного опыта изготовления машин своими силами, со временем импортные агрегаты будут менее востребованы. У нас есть необходимые мощности и экспертиза для производства подобных машин в дальнейшем», — отметил директор по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергей Добродей.
В создании ДСМ принимали участие команды дирекции по ремонтам «Российской стали». Конструкторский центр разработал конструкторскую документацию для изготовления агрегата. В проекте эксперты учли необходимые улучшения для обеспечения оптимальной работы машины. Конструкции ДСМ были изготовлены цехами машиностроительного центра «ССМ-Тяжмаш». Электрооборудование — электроремонтным цехом. Сборку агрегата выполнил коллектив центра «Домнаремонт» (выходит в дирекцию по инвестициям «Северстали»). Также специально для проекта экспертами «Северсталь-Инфокома» было разработано программное обеспечение. Реализация проекта проходила под руководством экспертов Дирекции по инвестициям «Северстали» и коксоаглодоменного производства ЧерМК.
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