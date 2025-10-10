В рамках Петербургского международного газового форума состоялось торжественное открытие нового цеха по производству горелочных устройств на Череповецком котельном заводе «НОРД».

Мощности нового цеха площадью 1450 кв. м позволят выпускать до 300 горелок различных моделей в год с планами по увеличению объема до 500 единиц в следующем году. Продукция будет использоваться как для оснащения собственных котлов «НОРД», так и для поставок сторонним заказчикам.

Генеральный директор ООО «НОРД» Алексей Козулов рассказал, что работа над созданием горелок началась в 2023 году, а в 2024-м были проведены испытания и сертификация первых моделей.

«Разработка горелочных устройств на предприятии началась в 2023 году. В 2024 году началось строительство отдельного цеха для производства горелок. В течение года он был построен и теперь готов к запуску, — рассказал генеральный директор ООО „НОРД“ Алексей Козулов. — Мы закрываем ключевую технологическую нишу, обеспечивая страну надежным и доступным оборудованием, не зависящим от иностранных поставок».

Создание собственного производства высокотехнологичных горелок направлено на устранение зависимости энергетической инфраструктуры от иностранных поставок и санкционного давления. Этот проект также будет способствовать развитию смежных отраслей: металлообработки, станкостроения, приборостроения и IT-сектора. Таким образом, запуск цеха является прямым вложением в энергетическую независимость, безопасность и технологическое развитие России.