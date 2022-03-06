В Перми открылся новый корпус школы «СинТез» на 1100 учеников
В Перми открылся третий корпус химико-технологической школы «СинТез» — одной из крупнейших школ региона. Новое здание расположено на улице Юнг Прикамья, 3, его площадь составляет свыше 25 тыс. квадратных метров. Объект возведен в рамках нацпроекта «Образование». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, школа уже получила лицензию на образовательную деятельность корпуса.
Новая 3-этажная школа сможет принять 1100 школьников. В здании оборудованы три спортзала, библиотека, научные лаборатории, актовый зал и столовая. Образовательный процесс будет организован в 44 учебных кабинетах, оснащенных современным оборудованием. На территории школы оборудована универсальная спортивная площадка с мини-футбольным полем, игровой площадкой, беговыми дорожками и трибунами.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.