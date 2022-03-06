АО «Транснефть — Сибирь» построила новый приёмо-сдаточный пункт на Ямале
АО «Транснефть — Сибирь» подключило новый приемо-сдаточный пункт (ПСП) для приёма нефти в магистральный нефтепровод «Заполярье — Пурпе» от ООО «Газпром переработка» в Ямало-Ненецком автономном округе. Приёмо-сдаточный пункт оборудован системой измерения количества и показателей качества нефти. Объём сдачи нефти, согласно техническим условиям, составляет до 5 млн тонн в год.
Нефтяная компания ведёт добычу на Песцовом, Ен-Яхинском и Северо-Самбургском месторождении Ямало-Ненецкого автономного округа. Сдача нефти в МН Заполярье — Пурпе будет осуществляться на приемо-сдаточном пункте «Уренгой — Пур-Пэ». Далее транспортировка углеводородного сырья будет вестись по системе магистральных нефтепроводов АО «Транснефть — Сибирь».
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