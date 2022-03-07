В Астрахани открылся детский сад на 330 мест

© lotosgtrk.ru

Новое дошкольное учреждение, построенное в рамках нацпроекта «Демография», рассчитано на 330 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В трехэтажном здании располагается 14 просторных комнат для 14 групп, причём у каждой из которых есть отдельный вход и отдельная кнопка автоматической пожарной сигнализации на общем пульте поста охраны.

В дошкольном учреждении имеются большие залы для музыкальных занятий и физкультуры, современный пищеблок, состоящий из горячего цеха и подсобных помещений для хранения продуктов, и их первичной обработки.

Кроме того, есть специальный лифт для того, чтобы помощникам воспитателей не приходится поднимать кастрюли по лестнице. Во дворе детсада расположено 14 игровых площадок с мягким покрытием и беседками. Есть и общая спортплощадка, а также пространство для отработки знаний правил дорожной безопасности.