Отечественные волновые редукторы Сервосила

Волновые редукторы Сервосила © www.servosila.ru

Отечественные волновые редукторы производства компании Сервосила применяются в робототехнике, станкостроении, приборостроении, системах позиционирования и в точной механике. Волновые редукторы обеспечивают минимальный люфт, высокую кинематическую точность и минимальную массу при заданном коэффициенте редукции. По сравнению с планетарными редукторами, выигрыш в массе может составлять 1.5-2 раза. Волновые редукторы отличает компактность формы и малые размеры.

Волновой редуктор — загадочная механическая головоломка. Понять принцип его работы большинству людей удается не сразу. Например, почему, если крутить входной вал волнового редуктора в одну сторону, то выходной вал крутится в другую сторону, а не в ту же самую?

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/f1v18qWXP_U

В технологии изготовления и методиках расчета волновых редукторов также скрыто множество головоломок. Можно сказать, что с распадом Советского Союза технология производства волновых редукторов в России была утеряна. Более пяти лет назад компания Сервосила выпустила свой первый серийный волновой редуктор. С тех пор волновые редукторы Сервосила нашли множество применений как в России, так и за рубежом, а каталог волновых редукторов Сервосила и география поставок значительно расширились.

Гибкое звено волнового редуктора («гибкая шестерня») — это наиболее сложная его деталь с точки зрения металлообработки. Стандартные методы металлобоработки не подходят для точной резки таких «гибких» деталей. Возникают деформации, которые не позволяют добиться нужной точности изготовления. Технологам компании Сервосила пришлось разрабатывать, а потом и кропотливо отлаживать нестандартные методы обработки таких деталей. Для проведения конструкторских расчетов было разработано собственное программное обеспечение.

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/2gXvfDc2qtg

«С самого начала работы мы приняли решение поддерживать нашу продукцию в наличии на складе для того, чтобы быстрее отгружать волновые редукторы нашим покупателям», — говорит представитель компании, — «Это выгодно отличает нас от зарубежных производителей, у которых сроки поставки могут доходить до многих месяцев. Посмотреть цены и каталог волновых редукторов можно на нашем сайте».

В настоящее время компания Сервосила выпускает две серии редукторов — ПГК и СКТ. Серия ПГК — это классические волновые редукторы, в которых сбалансированы номинальный момент и габариты. Серия СКТ — это укороченные (компактные) волновые редукторы, у которых уменьшены габариты за счет снижения номинального момента. Конструкторы мехатронных систем могут выбрать серию ПГК или СКТ в зависимости от цели, под которую происходит оптимизация конструкции их конечного изделия.

Волновой редуктор Сервосила © www.servosila.ru

Волновые редукторы Сервосила можно приобрести в Интернет-магазине или по безналичному расчету. Отгрузка происходит со склада в России. Если в наличии какой-либо модели нет, то продукция будет отгружена после изготовления на производстве в России. Задать вопросы можно в службе технической поддержки Сервосила через Телеграм, WhatsApp или электронную почту.

Волновой редуктор Сервосила © www.servosila.ru

Компания Сервосила производит волновые редукторы, контроллеры бесколлекторных двигателей, сервоприводы, роботы и программное обеспечение с искусственным интеллектом. Компания была основана в 2013 году.