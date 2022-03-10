НВП «БашИнком» не останавливается ни на секунду
Производитель легендарных Фитоспорина и Гуми вот уже 31 год служит на благо нашей страны, сельского хозяйства и садоводов-огородников.
Несмотря на трудный для всех 2021 год, научно-внедренческое предприятие «БашИнком» не прекращало осваивать новые территории. Открываются новые цеха, запускаются производства, люди получают рабочие места, восстанавливаются разрушенные заводы.
Начали восстанавливать старую базу «Транспортник». А это 5000 м2 ремонта: ремонтируют крышу, заливают новые полы, запускают производство.
Построили новую котельную, весовую, запустили складское помещение в 2300м2.
Построили помещения для розлива ветеринарных препаратов, Фитоспорина, сепараторную. Впереди строительство двух новых цехов.
В логистическом центре уже запущен новый склад в 1000м2. Начато благоустройство опытной территории в 3,5 га. Построено овощехранилище на 130 м2.
Дополнительно провели реконструкцию и ремонт корпусов, фасадов, уже построили новые цеха и продолжают расширяться дальше.
НВП «БашИнком» настроено серьезно и решительно: «Как видите, очень многое уже сделано, но впереди еще больше работы! И все это благодаря вам, наши друзья, благодаря вашему доверию к нашей продукции. Вместе с вами мы построим новые заводы, создадим рабочие места, накормим нашу страну экологически чистыми урожаями и укрепим здоровье нашей нации!
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.
10.03.2217:07:48