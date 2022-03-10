НВП «БашИнком» не останавливается ни на секунду

Производитель легендарных Фитоспорина и Гуми вот уже 31 год служит на благо нашей страны, сельского хозяйства и садоводов-огородников.

Несмотря на трудный для всех 2021 год, научно-внедренческое предприятие «БашИнком» не прекращало осваивать новые территории. Открываются новые цеха, запускаются производства, люди получают рабочие места, восстанавливаются разрушенные заводы.

© www.bashinkom.ru

Начали восстанавливать старую базу «Транспортник». А это 5000 м2 ремонта: ремонтируют крышу, заливают новые полы, запускают производство.

Построили новую котельную, весовую, запустили складское помещение в 2300м2.

© www.bashinkom.ru

Построили помещения для розлива ветеринарных препаратов, Фитоспорина, сепараторную. Впереди строительство двух новых цехов.

© www.bashinkom.ru

В логистическом центре уже запущен новый склад в 1000м2. Начато благоустройство опытной территории в 3,5 га. Построено овощехранилище на 130 м2.

Дополнительно провели реконструкцию и ремонт корпусов, фасадов, уже построили новые цеха и продолжают расширяться дальше.

© www.bashinkom.ru

© www.bashinkom.ru

© www.bashinkom.ru

НВП «БашИнком» настроено серьезно и решительно: «Как видите, очень многое уже сделано, но впереди еще больше работы! И все это благодаря вам, наши друзья, благодаря вашему доверию к нашей продукции. Вместе с вами мы построим новые заводы, создадим рабочие места, накормим нашу страну экологически чистыми урожаями и укрепим здоровье нашей нации!