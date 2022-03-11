Станкостроительные заводы продолжают модернизацию

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Тверской станкостроительный завод продолжает установку станков для увеличения локализации производства.

В 2021 году завод расширил цех механической обработки и пополнил парк оборудования портально-фрезерным станком, горизонтально-расточным станком, 5-ти осевым обрабатывающий центром и большим восьмиметровым специализированным плоско-шлифовальным станком.

На очереди продольно-фрезерный станок массой 135000 кг и размером стола 8000×2500 мм. Данный станок будет использоваться для обработки крупногабаритных деталей из чугуна, стали и цветных металлов при производстве станков серии ФП, ТС и ФС.

Наличие ползунковой бабки и использование прикладных узлов даёт возможность выполнять операции по фрезерованию, растачиванию и сверлению отверстий с пяти сторон за одну установку детали.

На данный момент полным ходом идёт подготовка. Запуск планируется во втором квартале 2022 года.

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Пензенский станкостроительный завод внедрил в производственный процесс новую технологию. На предприятии заработал станок гидроабразивной резки. Станок имеет рабочую зону 3210×2000 мм, может резать детали толщиной до 200 мм. В внедрением станка в производство технологические возможности заготовительного участка значительно расширились, что должно положительно сказаться на сроках изготовления деталей.

Внедрение в производство станка данной группы позволит расширить технологические возможности предприятия и повысит локализацию получаемых изделий.

Важнейшим событием на заводе в 2022 году станет запуск собственного литейного производства. Подготовка к реализации этого проекта уже начата. Директор завода Олег Кочетков сообщил, что в настоящее время закуплены производственные площадки в г. Сердобске Пензенской области: «Под литейное производство и под предварительную обработку отливок. В результате запуска нового для нас производственного направления предприятие будет защищено от рисков, связанных с перебоями в поставках литейных заготовках, и от роста цен в связи с низкой конкуренцией в этой отрасли».

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