На заводе «Уральские локомотивы» состоялась презентация грузового электровоза нового поколения
11 марта 2022 года на заводе «Уральские локомотивы» состоялась презентация нового электровоза 3ЭС8 с асинхронным тяговым приводом отечественного производства, который станет базовой платформой для целой линейки перспективных электровозов с разными характеристиками и назначением.
Новинка сочетает максимум наработок конструкторского бюро завода «Уральские локомотивы» и российских предприятий, изготавливающих комплектующие, узлы и модули. Использование современных конструкционных решений, материалов и способов обработки позволило добиться высочайшей надежности и улучшения реализации силы тяги в сравнении с электровозами предыдущего поколения.
Впервые для локомотива был разработан отечественный асинхронный тяговый привод с возможностью поосного регулирования силы тяги — это совместная разработка компании «Тяговые компоненты» (входит в Группу Синара) и завода «Русские электрические двигатели» (входит в структуру компании «Транснефть»). Российская разработка выгодно отличается от предыдущего поколения значительным снижением массы, высоким уровнем сопротивления внешним воздействиям, низким уровнем шума и двусторонней передачей тяговых усилий. Это повысит эксплуатационные характеристики техники, ее надежность и безопасность в условиях интенсивной работы на магистральной сети. Новый локомотив 3ЭС8 сможет вести поезда массой 7100 тонн в условиях горного рельефа и сложного климата, обеспечивая бесперебойные поставки грузов. Грузоподъемность локомотива 3ЭС8 на 42% выше, чем у локомотивов предыдущего поколения. Итоговая длина поезда может превышать 1 км.
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