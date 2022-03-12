На ВАСО установлена новая линия гальванической обработки деталей
На заготовительно-штамповочном производстве филиала ПАО «Ил» — Воронежского акционерного самолетостроительного общества Объединенной авиастроительной корпорации завершена установка уникальной многофункциональной автоматизированной линии цинкования, кадмирования и фосфатирования. Она полностью закроет потребность предприятия в оцинкованных, кадмированных и фосфатированных авиационных деталях.
Линия целиком автоматическая и исключает ручной труд, что значительно повышает качество нанесенного покрытия. Здесь детали проходят весь технологический цикл — от операции обезжиривания до нанесения окончательных покрытий.
По словам директора по производству филиала ПАО «Ил» — ВАСО Евгения Гришина, новая линия позволяет наносить на изделия гальваническое покрытие, в том числе и готовить их под покраску. Такое покрытие существенно увеличивает срок службы деталей. «Это винты механизации и крыла, механизмы выпуска закрылков и предкрылков. В том числе и крупноразмерные изделия — свыше 2 метров в длину», — рассказал Евгений Гришин.
Новое оборудование отечественного производства соответствует всем требованиям промышленной безопасности. Здесь применены современные методы приточных вытяжных вентиляций, установлены дополнительные очистные скруббера — устройства, обеспечивающие очистку воздуха, выходящего с парами от гальванических ванн.
Линия установлена в рамках модернизации производства по федеральной целевой программе.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.