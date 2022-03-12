На ВАСО установлена новая линия гальванической обработки деталей

© rostec.ru

На заготовительно-штамповочном производстве филиала ПАО «Ил» — Воронежского акционерного самолетостроительного общества Объединенной авиастроительной корпорации завершена установка уникальной многофункциональной автоматизированной линии цинкования, кадмирования и фосфатирования. Она полностью закроет потребность предприятия в оцинкованных, кадмированных и фосфатированных авиационных деталях.

Линия целиком автоматическая и исключает ручной труд, что значительно повышает качество нанесенного покрытия. Здесь детали проходят весь технологический цикл — от операции обезжиривания до нанесения окончательных покрытий.

По словам директора по производству филиала ПАО «Ил» — ВАСО Евгения Гришина, новая линия позволяет наносить на изделия гальваническое покрытие, в том числе и готовить их под покраску. Такое покрытие существенно увеличивает срок службы деталей. «Это винты механизации и крыла, механизмы выпуска закрылков и предкрылков. В том числе и крупноразмерные изделия — свыше 2 метров в длину», — рассказал Евгений Гришин.

Новое оборудование отечественного производства соответствует всем требованиям промышленной безопасности. Здесь применены современные методы приточных вытяжных вентиляций, установлены дополнительные очистные скруббера — устройства, обеспечивающие очистку воздуха, выходящего с парами от гальванических ванн.

Линия установлена в рамках модернизации производства по федеральной целевой программе.