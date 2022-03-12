В Башкирии открыли третий госпиталь для больных коронавирусом

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12 марта в Туймазах открыли клинико-диагностический инфекционный центр, построенный за 45 дней.

В ковид-госпитале будет 40 боксов круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов. Предусмотрена возможность дополнительного размещения 200 коек, а при режиме чрезвычайной ситуации госпиталь может принять 230 пациентов со 100-процентным подключением кислорода.

В структуру COVID-госпиталя войдут отделения диагностики и дезинфекции, экспресс-лаборатория, аптека, кабинеты ультразвуковой, функциональной диагностики, эндоскопический кабинет, диспетчерская служба. Общая численность персонала новой больницы — около 250 человек.

В возведении госпиталя было задействовано более 1,5 тыс. человек и 75 единиц тяжелой техники. Общая площадь строительства составила 9 тыс. кв. м.

Центр в Туймазах построили по такому же проекту, как и два уже действующих госпиталя в Уфе и Стерлитамаке.

Открытие центра в Туймазах позволит значительно повысить качество оказываемой медпомощи. В дальнейшем новая больница станет важным элементом обновлённой инфекционной службы. После «ухода» коронавируса госпиталь в Туймазах будет работать как многопрофильная больница для обслуживания жителей двух городов и семи близлежащих районов.

Ещё один такой объект возводится в Сибае, его планируют ввести в эксплуатацию до конца марта.