Российские учёные доказали, что миллион смартфонов способен эффективно заменить суперкомпьютер

© 3dnews.ru

Учёные НИТУ «МИСиС» в журнале Communications in Computer and Information Science опубликовали результаты исследований, которые доказывают способность миллиона распределённых по миру смартфонов достичь уровня производительности отдельного суперкомпьютера. При этом совместная работа не будет оказывать заметного влияния на повседневное использование смартфонов людьми — вычисления будут проходить в то время, когда смартфоном не пользуются.

«Наша работа посвящена использованию мобильных устройств в качестве поставщиков вычислительных ресурсов. Основная идея проекта заключается в использовании простаивающих вычислительных ресурсов мобильных устройств для различных расчетов, без ущерба для их прямого назначения. Для этого необходима серия различных вычислительных экспериментов для изучения поведения грид-системы, состоящей из разнородных устройств с разной процессорной архитектурой и разными операционными системами, с последующей настройкой различных параметров проекта», — рассказал соавтор работы, доцент кафедры инженерной кибернетики НИТУ «МИСиС» Илья Курочкин.

Учёные провели серию таких экспериментов, используя в качестве основы открытую платформу BOINC (Berkeley Open Infrastructure for Network Computing). По понятным причинам эксперимент крайне сложно было провести на смартфонах непричастных непосредственно к эксперименту пользователей, поэтому все данные получены на специально развёрнутой тестовой мобильной распределенной системе. В ходе опытов была найдена конфигурация, которая позволила как сократить время проведения вычислительных экспериментов, так и увеличить процент загрузки устройств и снизить процент просроченных задач.

В целом предполагается объединение персональных устройств от смартфонов и планшетов до компьютеров, когда они либо стоят на зарядке (это также относится к ноутбукам), либо заряжены на 80-90% и при этом имеют доступ к Wi-Fi. Правильно подобранные параметры распределённой системы могут как повысить уровень использования мобильников для решения задач без существенного влияния на заряд батареи, так и значительно сократить время расчёта всего эксперимента. По результатам исследования были составлены рекомендации и предложены параметры прототипа мобильной грид-системы, которая будет эффективно работать с различными типами персональных устройств.