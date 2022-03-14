В п. Таежный Красноярского края открылась новая участковая больница

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Сегодня в п. Таёжный Богучанского района начал работу ещё один объект здравоохранения современного уровня — участковая больница с поликлиникой на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 12 койко-мест. Она возведена и оборудована силами Богучанского алюминиевого завода в соответствии с соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Красноярского края и Богучанским алюминиевым заводом. Объект сдан «под ключ» — больница укомплектована оборудованием и обеспечена всем необходимым инструментарием, как для лечебных целей, так и для подсобных работ.

«Длительный процесс лицензирования завершён. Мы получили разрешение на все виды деятельности, которые заявляли. Я поздравляю своих коллег и жителей с тем, что на нашей территории открылось ещё одно учреждение здравоохранения. Нет нужды говорить, насколько это важный объект, особенно для сельской местности. Он полностью соответствует всем требованиям по организации в учреждении первичной медико-санитарной помощи, заявленных национальным проектом „Здравоохранение“. От лица медицинской общественности Богучанского района я благодарю всех, кто причастен к строительству. Это очень ценный подарок», — прокомментировала главный врач Богучанской районной больницы Марина Безруких.

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Новая поликлиника оснащена кабинетами педиатра, хирурга, гинеколога, стоматолога, кабинетом здорового ребёнка, кабинетом неотложной помощи, прививочным кабинетом, рентген кабинетом, кабинетом УЗИ/ЭКГ, кабинетом физиотерапии, перевязочными, экспресс лабораторией, а также конференц-залом и гаражом на 2 автомобиля. Накануне весь медицинский коллектив Таёжнинской участковой (8 врачей, 36 медсестёр и фельдшеров, 19 человек техперсонала) завершил переезд в новостройку. И сегодня, 14 марта здесь, в комфортных условиях уже начался прием первых пациентов.

Для справки.

Посёлок Таёжный — крупнейший населённый пункт района, второй после с. Богучаны. Здесь проживают 7 436 человек. В соответствии с данными медицинского учёта, в медицинской организации п. Таёжный обслуживаются 5 808 взрослого и 1 628 детского населения. Ранее участковая больница находилась в двух отдельно стоящих приспособленных зданиях. Площадь объекта — 2274,9 кв. м, гаража на 2 места — 120 кв. м. Общая стоимость строительства объекта с инженерным обеспечением составила порядка 156 млн рублей. Стоимость оборудования, мебели составила более 29 млн руб.