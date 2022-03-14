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Авиация

Авиакомпания RedWings получила очередной Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

14.03.2022, борт RA-89158 (95171) рейсом WZ9001 совершил перелет из аэропорта Раменское г. Жуковского в аэропорт Домодедово г. Москва.

Это четвёртый поставленный в этом году Суперджет 100.

RA-89158 совершил первый полёт 1 октября 2018 г.

 © www.flightradar24.com
Источник: https://www.flightradar24.com

SSJ-100, Sukhoi Superjet 100, Сухой Суперджет 100, АК"Red Wings"
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