Видеокамеры компании «БИК-Информ» успешно прошли испытания на судах рыбопромыслового флота

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«Газпром космические системы» и Центр системы мониторинга рыболовства и связи в конце 2021 года в рамках соглашения о сотрудничестве провели испытания по передаче видеоданных, видеомониторингу на судах с использованием спутниковых технологий.

В состав судовой системы видеомониторинга вошли видеокамеры серии BS1M производства российской компании «БИК-Информ». Видеокамеры выполнены в корпусах из коррозионностойкой нержавеющей стали, обеспечивающих защиту от химических агрессивных сред, морской воды, соляного тумана. Класс пылевлагозащиты IP66/IP67. Функция «холодный старт» позволяет осуществлять запуск оборудования после длительного отсутствия питания при температуре окружающей среды до -60°С. Диапазон рабочих температур от -60 до +60°С. Интеллектуальная система обогрева контролирует температуру в нескольких важнейших точках изделия с помощью электронных датчиков, что позволяет добиться распределения температуры, необходимого для работы встроенного оборудования, и исключить запотевание защитного стекла термокожуха.

Надежность работы оборудования была подтверждена в ходе испытаний в разных климатических условиях, в том числе в районе 78 градуса северной широты. Использование системы видеомониторинга позволит отслеживать происходящее на рыбопромысловых суднах в режиме реального времени, контролировать добычу водных биоресурсов и экологическое состояние акваторий морей.