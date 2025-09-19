В ООО «Компания Вид» открыт новый производственный цех по выпуску судового электрооборудования
Компания «Вид», признанный эксперт в области производства высокотехнологичного судового оборудования, осуществило запуск современного производственного комплекса.
Масштабное расширение производства направлено на укрепление позиций предприятия на рынке и удовлетворение растущих потребностей заказчиков. Новый производственный комплекс площадью 500 квадратных метров оснащён передовым оборудованием для полного цикла металлообработки.
В новом цехе установлено:
• Высокоточные станки для резки листового металла• Инновационное оборудование для штамповки и гибки металла• Роботизированный сварочный комплекс последнего поколения• Специализированные станки для обработки медных шин
Продуктовый портфель
Цех специализируется на производстве:
• Модернизированных корпусов для электрооборудования• Инновационных соединительных коробок• Современных штепсельных трансформаторов• Специализированных светильников морского исполнения• Высокоточных датчиков и индикаторов• Прецизионных приборов измерения ускорения
Решение актуальных задач
Открытие нового цеха стало ответом на растущий спрос на судовое электрооборудование. Модернизация производства позволит:
• Увеличить объем продаж до 3000 единиц мелкогерметичной аппаратуры ежемесячно• Выпускать около 1000 светильников морского исполнения ежемесячно• Полностью обеспечить потребности рынка в сертифицированном оборудовании
Полный производственный цикл
Предприятие осуществляет полный цикл производства — от заготовки листового и трубного проката до готового изделия. Вся продукция сертифицирована Морским и Речным Регистром, что подтверждает её соответствие высоким стандартам качества и безопасности.
Новое производство позволит значительно повысить удовлетворенность заказчиков качеством и сроками поставок, а также укрепить позиции компании «Вид» как ведущего производителя судового электрооборудования в России.
