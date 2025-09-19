MAX
Великоросс Новые заводы и цеха

В ООО «Компания Вид» открыт новый производственный цех по выпуску судового электрооборудования

© vidnn.ru

Компания «Вид», признанный эксперт в области производства высокотехнологичного судового оборудования, осуществило запуск современного производственного комплекса.

Масштабное расширение производства направлено на укрепление позиций предприятия на рынке и удовлетворение растущих потребностей заказчиков. Новый производственный комплекс площадью 500 квадратных метров оснащён передовым оборудованием для полного цикла металлообработки.

В новом цехе установлено:

• Высокоточные станки для резки листового металла• Инновационное оборудование для штамповки и гибки металла• Роботизированный сварочный комплекс последнего поколения• Специализированные станки для обработки медных шин

Продуктовый портфель

Цех специализируется на производстве:

• Модернизированных корпусов для электрооборудования• Инновационных соединительных коробок• Современных штепсельных трансформаторов• Специализированных светильников морского исполнения• Высокоточных датчиков и индикаторов• Прецизионных приборов измерения ускорения

Решение актуальных задач

Открытие нового цеха стало ответом на растущий спрос на судовое электрооборудование. Модернизация производства позволит:

• Увеличить объем продаж до 3000 единиц мелкогерметичной аппаратуры ежемесячно• Выпускать около 1000 светильников морского исполнения ежемесячно• Полностью обеспечить потребности рынка в сертифицированном оборудовании

Полный производственный цикл

Предприятие осуществляет полный цикл производства — от заготовки листового и трубного проката до готового изделия. Вся продукция сертифицирована Морским и Речным Регистром, что подтверждает её соответствие высоким стандартам качества и безопасности.

Новое производство позволит значительно повысить удовлетворенность заказчиков качеством и сроками поставок, а также укрепить позиции компании «Вид» как ведущего производителя судового электрооборудования в России.

Источник: vidnn.ru

