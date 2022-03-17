Добавить статью
Лого Сделано у нас
Электроника, электротехника и приборы

Новая Full HD видеокамера со встроенным 40-кратным трансфокатором

 © Фото из открытых источников

BHZ-1040v2w — новинка в линейке модульных видеокамер компании «БИК-Информ».

Видеокамера предназначена для удаленного наблюдения контролируемых зон при работе в составе охранной телевизионной системы.

Камеры BHZ выполнены на основе камерного модуля с 40 кратным моторизованным объективом (оптическим трансфокатором). Устройство оснащено высокочувствительной матрицей ½.8″ CMOS. Разрешение 1920×1080 со скоростью записи 30 к/с. Диапазон фокусных расстояний f=7.5-300 мм.

В зависимости от видеоинтерфейса камеры ВНZ выполнены в следующих исполнениях:

  • BHZ-1040V2W — с аналоговым видеовыходом PAL или AHD2.0;
  • BHZ-1040V2W-LAN — с подключением к сети Ethernet;
  • BHZ-1040V2W-PoE — с подключением к сети Ethernet и питанием по PoE;
  • BHZ-1040V2W-SDI — с последовательным цифровым интерфейсом SDI.

Камера поддерживает такие функции, как:

  • настройка режимов с помощью экранного меню на русском и английском языке;
  • режим «День-Ночь» с механизмом перемещения светофильтров;
  • наличие сигналов и портов для интеграции в различные устройства;
  • 2D/3D шумоподавление;
  • накопление до 30x;
  • функция Антитуман.

Габаритные размеры устройства 75×67×157 мм. Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С. Питание 12 В постоянного тока / PoE.

БИК-Информ, видеокамера, видеонаблюдение, производство, сделано в России
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,