Новая Full HD видеокамера со встроенным 40-кратным трансфокатором
BHZ-1040v2w — новинка в линейке модульных видеокамер компании «БИК-Информ».
Видеокамера предназначена для удаленного наблюдения контролируемых зон при работе в составе охранной телевизионной системы.
Камеры BHZ выполнены на основе камерного модуля с 40 кратным моторизованным объективом (оптическим трансфокатором). Устройство оснащено высокочувствительной матрицей ½.8″ CMOS. Разрешение 1920×1080 со скоростью записи 30 к/с. Диапазон фокусных расстояний f=7.5-300 мм.
В зависимости от видеоинтерфейса камеры ВНZ выполнены в следующих исполнениях:
- BHZ-1040V2W — с аналоговым видеовыходом PAL или AHD2.0;
- BHZ-1040V2W-LAN — с подключением к сети Ethernet;
- BHZ-1040V2W-PoE — с подключением к сети Ethernet и питанием по PoE;
- BHZ-1040V2W-SDI — с последовательным цифровым интерфейсом SDI.
Камера поддерживает такие функции, как:
- настройка режимов с помощью экранного меню на русском и английском языке;
- режим «День-Ночь» с механизмом перемещения светофильтров;
- наличие сигналов и портов для интеграции в различные устройства;
- 2D/3D шумоподавление;
- накопление до 30x;
- функция Антитуман.
Габаритные размеры устройства 75×67×157 мм. Диапазон рабочих температур от -20° до +50° С. Питание 12 В постоянного тока / PoE.
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