В Тверской области открыли производство респираторов для работников промышленности

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Группа компаний «Восток-Сервис» на своей «Торжокской обувной фабрике» в Тверской области запустила новый цех по производству респираторов. Они используются работниками различных отраслей промышленности. Средства на создание цеха предоставил Фонд развития промышленности.

В новом цехе будут выпускать респираторы классов защиты FFP1 и FFP2 под собственным брендом Spirotek. Мощность цеха составляет 5 млн респираторов в год.

Сумма займа ФРП для организации нового производства составила 498 млн рублей под 1% годовых.

«Благодаря поддержке ФРП на фабрике создается 70 дополнительных рабочих мест. Цех будет работать круглосуточно. Сейчас мы активно набираем сотрудников, обучение ведется непосредственно на рабочих местах», — рассказал Алексей Суздалев, гендиректор ООО «Промкомплектация» (входит в ГК «Восток-Сервис»).

Респираторы Spirotek класса FFP1 задерживают до 80% твердых и жидких примесей, а FFP2 — до 95%. Они используются в помещениях с пылью, туманами, дымом, хорошо удерживают от попадания в органы дыхания мела, графита, цемента, штукатурки, мрамора, пыльцы, целлюлозы, серы, хлопка, угля, металлических опилок, аэрозолей на основе масла и воды.

Респираторы широко применяются на предприятиях горнодобывающей, химической, металлургической промышленности, в кораблестроении, а также медицине.

В январе 2022 года на площадке «Торжокской обувной фабрики» при поддержке ФРП запустили производство обуви для медперсонала мощностью 500 тысяч пар в год.