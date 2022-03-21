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Армия и Флот

Россия избавилась от украинских двигателей в ракетах

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/I_oF7rDwByw
Источник: https://youtu.be/I_oF7rDwByw

армия, ПВО, технологии, вооружение
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