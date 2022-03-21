Опорно-поворотные устройства российского производства

Опорно-поворотные устройства © bic-inform.ru

Опорно-поворотные устройства производства «БИК-Информ» предназначены для работы в составе охранной телевизионной системы и могут применяться в других областях для дистанционного управления положением устанавливаемой на них аппаратуры, например: видеокамер, тепловизоров, осветителей, лазерных установок, дальномеров, антенн и т. д. Главным преимуществом является наличие большого ассортиментного ряда и возможность модернизации и кастомизации любого ОПУ под задачи заказчика.

Взрывозащищенные опорно-поворотные устройства (ОПУ серий PTR-407Ex и PTR-405Ex) разработаны для эксплуатации во взрывоопасных зонах 1-2 категории IIC (промышленные газы и пары, ацетон, пропан, бензин, сырая нефть, этилен, дизельное топливо, ацетилен, водород).

Опорно-поворотные устройства из нержавеющей стали серии PTR-408. Предназначены для эксплуатации в агрессивных химических средах, условиях воздействия морской воды и соляного тумана.

Высокоскоростные опорно-поворотные устройства серии PTR-500. Обладают высокой скоростью позиционирования (до 180 градусов в секунду) и компактными габаритными размерами.

Безлюфтовые опорно-поворотные устройства (серия PTR-406) отличаются высокой точностью позиционирования и большой полезной нагрузкой.

Опорно-поворотное устройство PTR-404HM — универсальная модель, имеет всепогодное исполнение, полезная нагрузка до 20 кг.

ОПУ серии PTR имеют все необходимые сертификаты соответствия, свидетельства Российского морского регистра судоходства, Российского Речного Регистра, сертификат Транспортной безопасности. Всего компанией «БИК-Информ» было произведено более 4000 единиц опорно-поворотных устройств, которые успешно эксплуатируются на различных промышленных предприятиях, объектах транспортной инфраструктуры, в научно-исследовательстких институтах.