Белорецкий МК сертифицировал стальные канаты для лифтов

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Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») впервые получил сертификат соответствия на стальные канаты для лифтов по европейскому стандарту DIN EN 12385-5.

Обязательную сертификацию прошли стальные канаты БМК двойной свивки пяти конструкций и различных диаметров. Они могут использоваться в качестве подвесных, балансировочных и регулирующих канатов для тяговых шкивов и гидравлических лифтов. Канаты изготавливаются в двух исполнениях: из проволок с цинковым покрытием и без покрытия. Цинковое покрытие защищает изделия от коррозии в агрессивных средах, что увеличивает срок их службы. За 2021 год таких канатов реализовано около 150 тонн.

Проверку провели эксперты органа по сертификации ООО «Диагностика». Они посетили канатные цеха БМК, оценили канатное и испытательное оборудование, уровень профессиональной подготовки и квалификации персонала, систему внутреннего контроля. А также протестировали отобранные образцы канатной продукции на базе независимой аккредитованной лаборатории.

По результатам проверки аудиторы подтвердили, что канаты БМК соответствуют заявленным требованиям, обеспечивающим безопасность канатов при эксплуатации. Сертификат соответствия действует до 2026 года с ежегодным подтверждением.

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