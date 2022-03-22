В Липецке открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе СОШ № 46 проходило в рамках национального проекта «Демография».
В нём размещены административные и служебные помещения, буфет, кабинет врача, раздевалки, санузлы и бассейн, включающий 4 плавательных дорожки, — его длина составила 25, а ширина 8 метров. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс доступен и для маломобильных граждан — оборудован пандусами. Также на территории обустроена площадка для парковки, в том числе автомобилей инвалидов.
В физкультурно-оздоровительном комплексе будут проходить занятия спортивных групп по плаванию, дзюдо, греко-римской борьбе, кудо.
Взрослому населению будет предложено оздоровительное плавание, аквааэробика. Для детей младшего возраста будет организовано плавание для мамы и ребенка с 3 до 6 лет.
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