Первый год нового энергоблока на Ленинградской АЭС

За первый год промышленной эксплуатации энергоблок № 6 выработал 8 миллиардов килоВатт*часов электроэнергии. С момента своего первого включения в сеть ― более 10 миллиардов.

Ровно год назад, 22 марта 2021 года, второй по счету ленинградский энергоблок с водо-водяным энергетическим реактором был официально принят в промышленную эксплуатацию. Сегодня энергоблок № 6 является одним из 37 эксплуатируемых в России блоков. Он относится к самым производительным: его номинальная электрическая мощность составляет 1200 МВт.

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Замещающие мощности Ленинградской АЭС ― гарантия энергетической независимости региона и государства. Они позволяют воплотить в жизнь имеющиеся и перспективные региональные инвестпроекты. Своевременное выполнение важной государственной задачи по синхронизации вывода из эксплуатации блока № 2 РБМК-1000 и ввода в работу блока № 6 ВВЭР-1200 ЛАЭС позволило продолжить производство столь необходимой 47-му региону электроэнергии в требуемых объемах (более 30 миллиардов килоВатт*часов в год), а также сохранить выплаты в виде дополнительных налогов в консолидированный бюджет Ленинградской области в размере более 3 миллиардов рублей в годовом исчислении от каждого блока.

В течение всего проектного срока службы (50 лет) новый ленинградский блок будет «трудиться» надежно, эффективно и экологично. Эксплуатация шестого блока будет безопасна и для окружающей среды, и для проживающих рядом людей. Для обеспечения мирной работы атома есть все необходимое: хорошо продуманный проект, самое современное оборудование и уникальные системы безопасности, а еще опытный, высококвалифицированный персонал атомной станции.

Благодаря смене поколений энергоблоков влияние атомной станции на окружающую среду в последнее время значительно уменьшилось: по итогам 2021 года ЛАЭС почти на треть сократила свои производственные потребности в морской воде и предотвратила выбросы СО²-эквивалента в объеме свыше 15,1 миллионов тонн в год (если бы аналогичный объем электрогенерации вырабатывался с использованием угля). Снижение нагрузки на природу будет продолжено и впредь ― при поэтапной замене действующих энергоблоков № 3 и № 4 РБМК на планируемые к сооружению энергоблоки № 7 и № 8 ВВЭР ЛАЭС.