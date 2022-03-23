«Фрегат» успешно вывел на орбиту спутник связи «Меридиан-М»
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2022 © cdnn21.img.ria.ru
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на орбиту российский спутник связи «Меридиан-М», сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.
«Разгонный блок «Фрегат» успешно вывел на расчетную орбиту космический аппарат «Меридиан-М», — сказали в ведомстве.
Космический аппарат связи «Меридиан-М» приняли на управление наземные средства ВКС, сообщили в Минобороны. «Космический аппарат «Меридиан-М» в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют нормально.
Запуск аппарата был выполнен в 15:48 мск с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союза-2.1а». Через девять минут, в 15:57 мск, от ракеты штатно отделилась головная часть в составе «Фрегата» и спутника «Меридиан-М». Разгонный блок продолжил выведения аппарата.
Назначение спутников серии «Меридиан» — обеспечение связи морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.
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