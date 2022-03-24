Методы совершенствования метрологического обеспечения аэронавигационной аппаратуры
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Деятельность в области авиации направлена на обеспечение потребностей граждан и экономики в воздушных перевозках и авиационных работах, возможности полетов воздушных судов, поддержанию авиационной техники в надлежащем состоянии.
Одним из видов авиационной техники, применяемой для обеспечения полетов, является аэронавигационная аппаратура, устанавливаемая как на воздушных судах, так и входящая в системы наземного базирования.
Основное предназначение аэронавигационной аппаратуры — определение местоположения воздушных судов и летательных аппаратов в пространстве, обеспечение точности захода на посадку, определение расстояний в воздухе и предотвращение столкновений воздушных судов.
Проведенные в ФБУ «Ростест-Москва» исследования устройства, принципов работы и метрологических характеристик современных образцов измерительной техники показали возможность сокращения числа используемых средств измерений.
Парк эталонных приборов ФБУ «Ростест-Москва», позволяет проводить поверку или калибровку радионавигационной КПА и оборудования для проверки бортовых систем.
Специалистами ФБУ «Ростест-Москва» разработаны методики калибровки, позволяющие оценить (подтвердить) все параметры аэронавигационных сигналов, применяемых в радионавигационной КПА, продолжаются мероприятия по совершенствованию методов и средств поверки аэронавигационной аппаратуры (систем) воздушных судов, направленные на повышение качества их метрологического обеспечения.
По согласованию с заказчиком могут быть разработаны новые методики калибровки на средства измерений, ранее не обслуживаемые на территории Российской Федерации. Это позволит снизить финансовые и временные затраты.
На сегодняшний день в ФБУ «Ростест-Москва» освоена калибровка таких приборов как тестеры IFR 4000, IFR 6000, альтиметры DRA707, анализаторы антенн, тестеры ATC-601 и другие.
Проводится поверка КПА авиационного оборудования (связного, локационного, навигационного) — комбинированные измерительные установки, технологические пульты, имитаторы радиомаяков, имитаторы наземных запросчиков-ответчиков, измерителей воздушного давления (ИВД, ИДЦ).
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