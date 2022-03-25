В Башкирии открылся четвертый за время пандемии инфекционный центр

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Инфекционный центр в городе Сибай, ставший четвертым построенным за пандемию в Башкирии, открылся в пятницу.

Как и договаривались, сегодня открыли клинико-диагностический инфекционный центр в Сибае — наш четвертый «цветок курая». Кроме жителей самого Сибая, в нем будут лечиться пациенты из Зилаирского, Хайбуллинского, Баймакского районов. Сегодня мы практически замыкаем контур эпидемиологической защиты республики — аналогичные медучреждения успешно работают в центре и на юге региона. На этой неделе первых пациентов принял наш западный госпиталь в Туймазах. Остается продумать строительство такой больницы на севере Башкортостана.

Он отметил, что в новом учреждении оборудованы просторные боксы для пациентов, установлено все необходимое оборудование, включая аппараты КТ, МРТ, УЗИ-диагностики и другие. С открытия первого госпиталя в Зубово в инфекционных центрах республики пролечились почти 30 тыс. человек.

Общая площадь строительства центра составила порядка 9 тыс. кв. м. В новом инфекционном центре предусмотрено 40 палат круглосуточного пребывания и 10 реанимационных боксов. При максимальной загрузке в госпитале смогут разместить 230 пациентов.