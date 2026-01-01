В Лазовском районе Приморского края начала работу новая поликлиника, рассчитанная на обслуживание 11 тысяч жителей Лазо и соседних территорий. Медучреждение ввели в эксплуатацию 31 декабря 2025 года.

Здание поликлиники позволит оказывать медицинскую помощь в современных условиях жителям Лазовского округа и прилегающих районов. Объект спроектирован для 150 посещений в смену и двухсменного режима работы, что расширяет доступность первичной медико-санитарной помощи для местного населения.

В новом корпусе организованы кабинеты врачей первичного звена, диагностические и вспомогательные помещения, а также дневной стационар на пять коек. По данным регионального правительства, создание такой структуры дает возможность выстраивать весь маршрут пациента — от доврачебного приема до оказания первичной специализированной помощи в одном учреждении.

Строительство новой поликлиники было обусловлено техническим состоянием прежнего здания. Несмотря на то что степень износа старого объекта оставалась относительно небольшой, дальнейшая эксплуатация оказалась невозможной из-за выявленных серьезных дефектов несущих конструкций и фундамента, поэтому было принято решение о возведении нового корпуса.В Лазовскую поликлинику после завершения обучения намерены устроиться студенты-целевики по направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия», что формирует кадровый резерв на ближайшие годы; в настоящее время в медорганизации трудятся 28 специалистов.По информации регионального правительства, сейчас в Приморье одновременно возводят девять поликлиник, за последние годы смонтированы 42 модульных фельдшерско-акушерских пункта и 12 амбулаторий, а также проведен капитальный ремонт 150 объектов здравоохранения.