У микрорайонов пригорода Челябинска появилась своя поликлиника

© s14.stc.yc.kpcdn.net

Жители посёлка Западный Сосновского района дождались открытия собственной поликлиники. Здание построено на частные средства и стало филиалом челябинской сети «Полимедика», но обслуживают здесь только по полису ОМС.

Поселок Западный активно застраивался последние несколько лет. Жителям микрорайонов «Белый хутор», «Вишнёвая горка», «Залесье», «Женева» «Твоя Привилегия» приходилось ездить в Кременкуль или Долгодеревенское. Но чаще всего они прописывались в Челябинске и прикреплялись к «Полимедике» на Северо-Западе.

— В поликлинике обслуживается детское и взрослое население Сосновского района, — рассказал главврач «Полимедики» Михаил Сафаров. — Раньше, чтобы вызвать врача на дом, жители должны были ждать, пока не приедет машина из Кременкуля. Мы уже начали оказывать неотложную медицинскую помощь на дому, принято на работу около 20 медицинских специалистов, постепенно будем запускать хирургию, гинекологию, эндокринологию, терапию, дневной стационар, обеспечивать детским питанием, вакцинировать.

Детская и взрослая поликлиники находятся в одном здании. © s13.stc.yc.kpcdn.net

© s09.stc.yc.kpcdn.net

© s16.stc.yc.kpcdn.net