Российский производитель медоборудования НИПК «Электрон» начал выпуск портативных УЗИ-систем

Петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» начал выпуск портативных УЗИ. Первые системы скоро поступят в российские больницы и поликлиники. Компактные и легкие устройства особенно актуальны в удаленных и труднодоступных местностях.

В линейке портативных систем — устройства базового, среднего и высокого классов. Это дает возможность каждому лечебному учреждению подобрать аппарат, в полной мере отвечающий его задачам и потребностям.

УЗИ-системы весом от 3,5 кг незаменимы для проведения выездной диагностики, при транспортировке пациентов, которым требуется неотложная помощь. А дополнительное оснащение мобильной тележкой и разветвителем для портов превращает их в полноценные аналоги стационарных устройств.

Портативные УЗИ востребованы во многих областях: в кардиологии, гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии, онкологии и диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Благодаря использованию новейших технологий визуализации и обработки данных, по качеству изображения они не уступают стационарным моделям. Для повышения точности диагностики и удобства работы врача используются различные датчики, включая монокристаллические. Экран с диагональю до 15,6 дюйма обеспечивает улучшенную детализацию изображения и комфорт для глаз.

Портативные УЗИ-системы «Электрон» включены в РЭП и реестр российской промышленной продукции. Их выпуск призван увеличить оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и поддержать программу модернизации материально-технической базы российских больниц.