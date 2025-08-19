Российский производитель медоборудования НИПК «Электрон» начал выпуск портативных УЗИ-систем
Петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» начал выпуск портативных УЗИ. Первые системы скоро поступят в российские больницы и поликлиники. Компактные и легкие устройства особенно актуальны в удаленных и труднодоступных местностях.
В линейке портативных систем — устройства базового, среднего и высокого классов. Это дает возможность каждому лечебному учреждению подобрать аппарат, в полной мере отвечающий его задачам и потребностям.
УЗИ-системы весом от 3,5 кг незаменимы для проведения выездной диагностики, при транспортировке пациентов, которым требуется неотложная помощь. А дополнительное оснащение мобильной тележкой и разветвителем для портов превращает их в полноценные аналоги стационарных устройств.
Портативные УЗИ востребованы во многих областях: в кардиологии, гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии, онкологии и диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Благодаря использованию новейших технологий визуализации и обработки данных, по качеству изображения они не уступают стационарным моделям. Для повышения точности диагностики и удобства работы врача используются различные датчики, включая монокристаллические. Экран с диагональю до 15,6 дюйма обеспечивает улучшенную детализацию изображения и комфорт для глаз.
Портативные УЗИ-системы «Электрон» включены в РЭП и реестр российской промышленной продукции. Их выпуск призван увеличить оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и поддержать программу модернизации материально-технической базы российских больниц.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В мире, где глобальные технологические гиганты традиционно задают тон ...sp;этом рынке, но и внести весомый вклад в развитие отрасли.
- Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова (УОМЗ) холдинга ...p;модернизацию оборудования поступила из бюджета Свердловской области.
- Холдинги Госкорпорации Ростех демонстрируют на одном из ключевых ...и. В этом году форум проходит в Сочи с 9 по 10 октября.
Поделись позитивом в своих соцсетях
20.08.2513:16:44
21.08.2510:43:36
21.08.2511:04:23
21.08.2512:29:59
21.08.2511:16:51