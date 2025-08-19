Подпишись
2 дня назад
НИПК Электрон Электроника, электротехника и приборы

Российский производитель медоборудования НИПК «Электрон» начал выпуск портативных УЗИ-систем

Петербургский производитель медоборудования НИПК «Электрон» начал выпуск портативных УЗИ. Первые системы скоро поступят в российские больницы и поликлиники. Компактные и легкие устройства особенно актуальны в удаленных и труднодоступных местностях.

В линейке портативных систем — устройства базового, среднего и высокого классов. Это дает возможность каждому лечебному учреждению подобрать аппарат, в полной мере отвечающий его задачам и потребностям.

УЗИ-системы весом от 3,5 кг незаменимы для проведения выездной диагностики, при транспортировке пациентов, которым требуется неотложная помощь. А дополнительное оснащение мобильной тележкой и разветвителем для портов превращает их в полноценные аналоги стационарных устройств.

Портативные УЗИ востребованы во многих областях: в кардиологии, гинекологии, гастроэнтерологии, неврологии, онкологии и диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата. Благодаря использованию новейших технологий визуализации и обработки данных, по качеству изображения они не уступают стационарным моделям. Для повышения точности диагностики и удобства работы врача используются различные датчики, включая монокристаллические. Экран с диагональю до 15,6 дюйма обеспечивает улучшенную детализацию изображения и комфорт для глаз.

Портативные УЗИ-системы «Электрон» включены в РЭП и реестр российской промышленной продукции. Их выпуск призван увеличить оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и поддержать программу модернизации материально-технической базы российских больниц.

  • Нет аватара alexm
    20.08.2513:16:44

    А вот интересно, чьи датчики, чьё «железо»?

    но вот что интересно:

    ГенДиректор Александр Элинсон: Порядка 90% всего софта, который мы используем — наш собственный. Причина проста: необходимость управлять продукцией на протяжении всего жизненного цикла. Рынок меняется, появляются новые запросы, нужно внедрять изменения, которые невозможно реализовать, если это не ваш софт.

    У нас есть отдельные блоки, где используются не российские решения. Но они применяются для изделий, которые продаются очень маленькими партиями: по несколько штук в год. И для них экономически не целесообразно создавать свой программный продукт. Но если спрос на них вырастет, то мы заменим импортный продукт своим.

    • Нет аватара vit123
      21.08.2510:43:36

      Тяжело стало заниматься такими поделками, когда появился хороший поиск по изображениям.

      Мне интересно, как оно попало в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции?

      Интересный бизнес получается, купил в Китае аппарат за X рублей, наклеил логотип Электрон и продал за Х*3 рублей.

      При этом даже если в России добросовестный разработчик медицинского оборудования попытается с нуля разработать и произвести аппарат УЗИ, он не сможет конкурировать с таким импортозамещённым продуктом.

      Конкретно здесь справа аппарат Apogee 1000 китайского производителя

      Слева VINNO 5 от другого китайского производителя

      • Нет аватара alexm
        21.08.2511:04:23

        Большое Вам спасибо за ПРАВИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!!! ПЕЧАЛЬНО !!!

        А вот как попало такое сообщение на наш сайт, это не понятно!

        Наверное и нам, посетителям сайта, надо строже относится к предоставляемой информации.

        Ей, старожилы, не вижу Вашей реакции???

        • Нет аватара Лес
          21.08.2512:29:59

          А на что тут реагировать? Кто-то верит в безошибочность поиска по изображению, ну, пусть верит.

      • Нет аватара DimaY
        21.08.2511:16:51

        Apogee 1000

