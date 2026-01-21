Холдинг Росэл Госкорпорации Ростех разработал и запустил в производство установку циклического обеззараживания стоков любого уровня биологической опасности для медучреждений и лабораторий. Это первое отечественное оборудование такого класса. Оно соответствует требованиям СанПиН и гарантирует полную нейтрализацию вредных отходов. Изделие позволит заместить используемые в настоящее время зарубежные аналоги.

Установка обеспечивает сбор, обеззараживание, охлаждение и сброс сточных вод в наружные сети канализации при работе с патогенными микроорганизмами любого уровня биологической опасности. Она предназначена для оснащения лабораторий, больниц, ветклиник, животноводческих комплексов, а также производств вакцин и лекарственных препаратов.

Обеззараживание стоков осуществляется насыщенным паром температурой 132 °C. После обработки нагретые стоки передают тепло вновь поступающей порции отходов через систему теплообмена. Такое инженерно-техническое решение снижает энергозатраты и повышает энергоэффективность. Система работает в автоматическом режиме с возможностью гибкой настройки температуры и времени.

«Данная установка — первое отечественное оборудование подобного класса. Речь идет не просто об импортозамещении — наше решение превосходит зарубежные аналоги по надежности, удобству эксплуатации и точному соответствию нормативам российского СанПиН. Устройство гарантирует полную безопасность отходов, что позволяет свободно отводить их даже в городскую канализацию. Одновременно сам процесс сервисного обслуживания является полностью безопасным для оператора — емкости, трубопроводы и агрегаты системы не станут источником его заражения», — сообщили в Росэл.

Ранее Росэл выпустил модульную систему термического обеззараживания стоков. Ее особенностью являются компактность и возможность адаптации системы под небольшие помещения и относительно ограниченный объем стоков. Партнером проекта выступает отечественная компания Lamsystems, которая занимается формированием заказов и дистрибуцией оборудования.