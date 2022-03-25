Алтайские предприниматели вышли на рынок Узбекистана

Республиканские предприниматели вышли на рынок Узбекистана © gorno-altaisk.info

Более года в регионе занимается экспортными операциями, заключением контрактов с зарубежными партнерами автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Республики Алтай». За этот совсем небольшой промежуток времени удалось достичь определенных успехов. Регион и его продукция стали узнаваемыми и востребованными на зарубежных рынках Польши, Белоруссии, Азербайджана, других стран.

Буквально на днях центр провел реверсную бизнес-миссию предпринимателей Узбекистана в Республику Алтай. Сегодня, как никогда, важно продвижение экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса на рынок Узбекистана, проведение деловых переговоров с предпринимателями этой Центрально-Азиатской республики. Нельзя забывать и о презентации республиканских компаний-экспортеров.

Со стороны Республики Алтай в бизнес-миссии прияли участие три экспортно-ориентированных предприятия: ООО «Кайрал», ООО «Нива», а также индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского хозяйства Еркин Баушинов. Его ИП занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота, жеребят новоалтайской породы лошадей, производством кумыса. Цех по производству этого целебного напитка действует с 2016 года.

Индивидуальный предприниматель предложил для поставок в Республику Узбекистан широкую линейку товарного крупного рогатого скота пород мясного направления: «Абердин-Ангус», «Казахская белоголовая», «Герефорд», «Галловей»; а также мелкого рогатого скота Горно-Алтайской породы и лошадей новоалтайской породы.

В ООО «Кайрал» занимаются разведением крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, а также производством пуха. ООО «Нива» практикует разведение пантовых оленей с 2006 года и имеет аккредитацию Россельхознадзора России на поставки в Узбекистан, Казахстан и Киргизию. Высокопродуктивными и породными животными заинтересовались узбекские партнеры.

Во время встречи были проведены продуктивные переговоры с рядом заранее подобранных партнеров Республики Узбекистан.Участие в бизнес-миссии открыло для узбекской делегации уникальную возможность провести переговоры с российскими коллегами, найти новых потенциальных партнеров в нашем регионе, оценить потенциал конкурентов, наладить деловые контакты. Нашим предпринимателям представилась возможность обменяться опытом с бизнесменами Республики Узбекистан, а также достигнуть договоренности о заключении контрактов и поддержать экспортный имидж Республики Алтай.