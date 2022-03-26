Громовская школа в Суходолье (Ленинградская область) открылась после реновации

В поселке Суходолье (Приозерский район) завершилась реновация школы, начавшаяся осенью 2021 года. В здании Громовской школы провели ремонт на сумму 106,2 миллиона рублей. Сейчас учреждение полностью готово вновь принимать школьников для учебы.

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В ходе ремонта в школе обновили кровлю и фасад, отремонтировали спортзал, медпункт, актовый зал, учебные классы, а также провели ремонт гардеробов для начальных и средних классов.

Для обучения юных ленинградцев в классы поставили современное оборудование, в том числе мобильный интегрированный мультимедийный комплекс с 3D визуализацией. На время реновации школы ученики проходили обучение в детском саду поселка Суходолье.

В прошедшем году в Ленобласти провели реновацию в 15 школах области. Так, учреждения отремонтировали в Волосовском, Волховском, Гатчинском, Выборгском, Лужском, Лодейнопольском и других районах.