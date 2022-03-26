НПО автоматики разработало отечественные электронные приборы для тракторов и автомобилей

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НПО автоматики (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), решая задачи по импортозамещению, создает отечественные электронные приборы, которыми комплектуется автомобильная и тракторная техника.

Уральское предприятие оперативно отреагировало на изменившуюся экономическую обстановку, а также введение санкций, которые отразились на поставке в Россию электронных приборов. Первый заказ от машиностроительного предприятия на замену контроллера управления гидрораспределителями, который является важной частью тракторной техники и отвечает за управление навесным оборудованием, будет отгружен в ближайшее время. В течение нескольких недель инженеры НПО автоматики переработали одно из ранее выпускавшихся устройств и запустили его в производство.

Разрабатываемые в НПО автоматики приборы не уступают, а по некоторым показателям даже превосходят импортные аналоги. Сейчас в проработке у инженеров НПОА находится несколько запросов от крупнейших машиностроительных предприятий России в части замещения различных иностранных устройств на отечественные. Особое внимание уделяется применению российской элементной базы.

Андрей Мисюра, генеральный директор АО «НПО автоматики»:

«Наше предприятие в течение нескольких лет планомерно занимается импортозамещением приборов, которые устанавливаются на различную автомобильную и сельскохозяйственную технику. Мы обладаем большим опытом разработки и поставки серийных образцов гражданской продукции, таких как различные типы контроллеров, информационные дисплеи, панели управления, датчики и системы управления на их основе, в том числе системы точного вождения. В текущей ситуации мы готовы замещать импортные аналоги данных приборов».