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Транспорт и логистика

«Орланы» начали курсировать из Рыбинска в Родионово и Некоуз

 © gazeta-rybinsk.ru

Со 2 марта на пригородные маршруты Рыбинск — Родионово и Рыбинск — Некоуз выходят рельсовые автобусы «Орланы».

Трехвагонные «Орланы» заменяют пригородные поезда на локомотивной тяге на неэлектрифицированных участках железных дорог.

Ранее мы писали, что с января современные дизель-поезда начали курсировать между Ярославлем и Рыбинском. За месяц они перевезли более 3 тысяч пассажиров.
Источник: https://gazeta-rybinsk.ru/2022/03/02/98589

транспорт, РЖД, Ярославская область
  • Нет аватара william blake
    27.03.2217:30:23

    Никогда не ездил на таких. Наверное круто, захолустье богом забытое и вдруг к тебе туда приезжает вот такой здоровенный современный паровозище.

    Интересна экономика. Где граница между не строить железку/построить, но не электрифицировать/построить и электрифицировать.

    #1248887
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