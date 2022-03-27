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Технологическая долина МГУ.Ход строительства

 © i.ibb.co

Февраль 2022 г.

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co

 © i.ibb.co
Источник: https://www.skyscrapercity.com/thre...B8%D1%82%D1%81%D1%8F.2297562/page-2

строительство, МГУ
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