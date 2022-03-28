РУСАЛ наладил производство алюминиевых панелей для облицовки фасадов зданий.

Первыми алюминиевыми панелями были облицованы новые жилые дома, построенные для сотрудников Тайшетского алюминиевого завода.

Алюминий для панелей производится на Красноярском алюминиевом заводе. Металл защищен анодно-окисным покрытием, устойчивым к воздействию окружающей среды. Кроме того, у новых панелей уникальная геометрия замкового соединения без горючих резиновых уплотнителей, которая исключает дребезжание на ветру и риск возгорания.

Панели начали разрабатывать в 2020 году. В 2021 году выпусти

ли первую партию из алюминия марки АД31Т1. Из этого сплава мягкой группы изготавливают все системные профили для окон и дверей. Последующая закалка и термическая обработка металла придает профилям дополнительную прочность.

Алюминиевые панели благодаря своей практичности, коррозионной стойкости, небольшому весу незаменимы при облицовке высотных зданий и малоэтажных построек, а также при оформлении домов со сложными архитектурными формами. На сегодняшний день новыми панелями были укомплектованы пять секций домов, монтируются две. На очереди — еще восемь секций.

Благодаря работе РУСАЛа по выстраиваю долгосрочных отношений с клиентами на внутреннем рынке стала активнее внедряться отечественная высокотехнологичная алюминиевая продукция, ранее не производимая в стране: трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолетные площадки, кабельная и другая продукция.