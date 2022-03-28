«РУСАЛ» продолжает развитие Сибирского региона
Компания «РУСАЛ» завершила строительство социальной инфраструктуры в поселке Таежный Красноярского края. В населенном пункте появились новая поликлиника, а также два детских сада на 500 мест с бассейнами и школа.
Таежный расположен рядом с Богучанским алюминиевым заводом «РУСАЛа». Сейчас на предприятии трудится более 1,5 тыс. человек.
Задачу обеспечить повышение качества жизни в Таежном поставил основатель «РУСАЛа» Олег Дерипаска. Для сотрудников предприятия возвели жилой квартал из 13 домов.
В социальную инфраструктуру Таежного «РУСАЛ» вложила 7 млрд рублей. Компания планирует и дальше развивать как поселок, так и в целом Сибирский регион, где расположены ее предприятия.
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Iskona
28.03.2215:10:29