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Детские сады и школы

«РУСАЛ» продолжает развитие Сибирского региона

Компания «РУСАЛ» завершила строительство социальной инфраструктуры в поселке Таежный Красноярского края. В населенном пункте появились новая поликлиника, а также два детских сада на 500 мест с бассейнами и школа.

Таежный расположен рядом с Богучанским алюминиевым заводом «РУСАЛа». Сейчас на предприятии трудится более 1,5 тыс. человек.

Задачу обеспечить повышение качества жизни в Таежном поставил основатель «РУСАЛа» Олег Дерипаска. Для сотрудников предприятия возвели жилой квартал из 13 домов.

В социальную инфраструктуру Таежного «РУСАЛ» вложила 7 млрд рублей. Компания планирует и дальше развивать как поселок, так и в целом Сибирский регион, где расположены ее предприятия.
Источник: https://iz.ru/1311565/video/rusal-p...dolzhit-razvitie-sibirskogo-regiona

Поликлиники, детские сады, школы, РУСАЛ
  • Нет аватара Iskona
    28.03.2215:10:29

    Почему-то в двух новостях код iframe не работает. Почему — не могу понять. Если кто может помочь — помогите его поправить. Видео пока как бы отсутствует

    #1248913
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