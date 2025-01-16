РУСАЛ получил первичный алюминий со сверхнизким содержанием тяжелых металлов

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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, добился получения первичного алюминия со сниженным в десятки раз содержанием ванадия. Это новое достижение в развитии революционной технологии инертного анода, оно открывает дополнительные перспективы для применения алюминия в энергетике, так как исключение ванадия повышает электропроводность металла.

РУСАЛ добился получения по технологии инертных анодов первичного алюминия практически без примесей ванадия и других тяжелых металлов. Это новое достижение в развитии революционной технологии и дополнительное преимущество выплавленного по ней металла.

«Снижение содержания ванадия до микроскопических значений, практически до нуля — это своего рода метка, характерная черта металла, произведенного по технологии инертного анода. Алюминий, произведенный по традиционной технологии с углеродными анодами неизбежно содержит примеси тяжелых металлов, неизбежно приходящих от углеродных анодов (производятся из нефтяного кокса). Теперь мы имеем замечательный признак, по которому все наши клиенты смогут достоверно отличить металл, выплавленный по технологии инертного анода», — отметил Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Ванадий и некоторые другие тяжелые металлы в небольших объемах содержатся в угольных анодах, которые более ста лет применяются мировой алюминиевой промышленностью для электролиза. Из угольных анодов тяжелые металлы в небольших концентрациях (сотые и тысячные доли процентов) неизбежно попадают в первичный алюминий. Даже такое незначительное содержание ванадия снижает электропроводность алюминия, при этом энергетика в России и в мире входит в четверку крупнейших алюмопотребляющих отраслей, алюминиевая катанка является основным материалом для производства кабелей — от магистральных сетей до внутридомовой проводки.

«Применение катанки из „инертного“ алюминия открывает новые возможности для наших клиентов, фактическое исключение примесей тяжелых металлов минимизирует потери электроэнергии и делает такую катанку идеальным выбором для энергосберегающих решений», — подчеркнул Директор департамента развития литейных технологий и новых продуктов РУСАЛа Александр Крохин.

Ранее снижение содержания ванадия в алюминии могло быть достигнуто только посредством дорогостоящего процесса рафинирования первичного металла.

«Многофункциональный состав инертного анода — это результат многолетних исследований и совершенствования нашей технологии, которая обеспечивает решение множества технических и экологических задач при электролизе, в том числе достижение минимального содержания ванадия и других тяжелых металлов в первичном алюминии», — отметил Директор проекта «Электролизер с инертными анодами» «РУСАЛ ИТЦ» Александр Гусев.

РУСАЛ в 2017 году первым в мире приступил к промышленным испытаниям электролизеров с инертными анодами. Основное преимущество этой технологии заключается в том, что при электролизе на инертных анодах выделяется кислород, а не парниковые газы, как при использовании угольных анодов.

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