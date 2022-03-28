Итоги работы за год отрасли культивированных грибов подвёл Минсельхоз Российской Федерации. Всего в 2021 году в стране произведено 111 тыс. тонн грибов, из них более 7 тысяч тонн (а это более 6%) — в Ленинградской области. Высоких показателей региону удалось добиться с вводом в строй шампиньонного комплекса агрофирмы «Выборжец».

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— Мы работаем на собственном сырье, которое мы производим в Луге. Это позволяет нам своевременно загружать, выращивать грибы в том количестве, в котором мы планируем. Сейчас мы собираем 650 тонн в месяц, стремимся к 700 тоннам. В год у нас получается 7 тысяч тонн, и мы стремимся к 10 тысячам, — рассказала технолог по сбору агрофирмы «Выборжец».

Поставки у компании налажены в магазины Санкт-Петербурга, Москвы и Беларуси. На агрофирме уверены, что в условиях санкций ничто не сможет затормозить их работу.

Ленинградская область — не только крупнейший производитель готовой продукции, но и один из главных производителей в России питательного грунта — компоста для выращивания грибов. Это производство налажено, расширяется и улучшается.

С выходом «Выборжца» на полную проектную мощность область будет производить порядка 11 тысяч тонн грибов в год и более 40 тысяч тонн компоста. В области культивированием грибов занимаются компании «Выборжец», «Приневское», «Южный гриб» и ряд фермерских хозяйств.