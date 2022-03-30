Введен в эксплуатацию автоматизированный стенд обкатки и испытаний дизель-генераторных установок (АСИД) для Оренбургского локомотиворемонтного завода.

Оренбургский локомотиворемонтный завод (ОЛРЗ) — филиал АО «Желдорреммаш», (входит в Группу компаний «ЛокоТех») — крупнейшее базовое предприятие России с мощной производственной структурой по ремонту магистральных тепловозов 2ТЭ116 и пассажирских ТЭП70, а также дизельных двигателей 1А-9ДГ, 2А-9ДГ, 18-9ДГ.

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Автоматизированная система управления стендом разработана на базе российского программно-технического комплекса КРУГ-2000 (ПТК КРУГ-2000®) с использованием контроллеров ПЛК210-KR и SCADA-системы КРУГ-2000®. Множество функций, выполняемых системой, как например: функции сбора, обработки и хранения информации, функции управления объектом, информационный обмен с различными приборами и устройствами и др. — реализовано в составе контроллера ПЛК210-KR под управлением Системы Реального Времени Контроллера (СРВК).

ПТК КРУГ-2000 внесен в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ (ПП РФ № 719 от 25.07.2015), а специализированное программное обеспечение SCADA КРУГ-2000, СРВК и др., входящее в состав ПТК, — в реестр отечественного ПО Минцифры РФ.

Внедрение выполнено НПФ «ГектИС» (г. Тольятти) совместно с НПФ «КРУГ» (г. Пенза).

Компанией «ГектИС» выполнены: инжиниринг, монтаж, пусконаладка на объекте.

Компания «КРУГ» обеспечила поставку контроллеров и программного обеспечения. оказывая всестороннюю техническую поддержку партнеру в ходе реализации проекта.

Подробнее — Автоматизированный стенд испытаний тепловозных дизельных двигателей

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