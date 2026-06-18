Компанией «КРУГ» интегрирована подсистема автоматического управления электрической части системы регулирования (ЭЧСР) в существующую АСУ ТП паровой турбины Р-50-12,8/1,5 ст.№ 9 Уфимской ТЭЦ-4.

АСУ ТП турбины, включая подсистему ЭЧСР, являются типовыми техническими решениями НПФ «КРУГ» и внедрены на целом ряде объектов.

ЭЧСР является неотъемлемой частью электрической системы регулирования и защиты турбины и обеспечивает выполнение следующих задач:

· Управление узлами парораспределения турбины

· Поддержание эксплуатационных показателей режимных параметров турбоустановки

· Реализация оптимальных алгоритмов логического управления, технологических защит и блокировок, алгоритмов регулирования

· Поддержание заданной частоты вращения ротора турбины с заданной неравномерностью регулирования.

Все оборудование и программное обеспечение, задейственные в системе — отечественного производства. АСУ ТП паровой турбины Р-50-12,8/1,5 ст.№ 9 и подсистема ЭЧСР функционируют на базе отечественного программно-аппаратного (программно-технического) комплекса ПАК ПТК КРУГ-2000®. В качестве ПО верхнего уровня используется отечественная SCADA КРУГ-2000.

Система автоматического управления электрической системой регулирования параметров работы турбины реализована на базе микропроцессорного промышленного контроллера TREI-5B-04 Standard (ПЛК) с предустановленной системой реального времени контроллера (СРВК).

Основной особенностью системы, выводящей ее на более высокий качественный уровень, является реализация на единых средствах комплексного решения по автоматизации турбоагрегата (включая ЭЧСР). Это позволяет оперативному и обслуживающему персоналу видеть целостную картину технологического процесса и осуществлять управление и настройку из одной системы, с одного АРМ.

На фото — Шкаф управления ЭЧСР.