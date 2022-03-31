Новый детский сад «Лучик» открылся в Ноябрьске (Ямал)

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В Ноябрьске открылся долгожданный детский сад «Лучик». Новое учреждение, возведённое в новом городском микрорайоне, уже приняло первых воспитанников. Детский сад рассчитан на 190 дошколят. Открытия «Лучика» с нетерпением ждали все жители густозаселённого микрорайона: ближайшие сады находились в отдалении, что доставляло определенные неудобства родителям.

Теперь почти две сотни ребят смогут посещать комфортный современный детсад прямо рядом с домом. Большая часть заявлений на приём воспитанников поступила от родителей ещё в январе 2022 года. Приоритет оставляли за проживающими на закрепленной территории заявителями.

© noyabrsk24.ru

Ровно год назад в Ноябрьске тоже открылось два новых детских сада.

© noyabrsk24.ru