Специалисты ГНЦ НИИАР успешно завершили модернизацию реактора ВК-50

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На площадке АО «ГНЦ НИИАР» (входит научный дивизион Госкорпорации «Росатом» — АО «Наука и инновации») завершен масштабный ремонт атомной энергетической установки с исследовательским реактором ВК-50. Впервые за последние 20 лет она выдала в сеть 50 МВт электрической мощности.

ВК-50 обеспечивает энергией и теплом жителей Ульяновской области и площадку института, а также используется для проведения широкого комплекса экспериментальных работ. Это первый и единственный в стране действующий корпусный кипящий реактор с естественной циркуляцией теплоносителя.

За восемь месяцев был проведен капитальный ремонт паротурбинной установки и градирни, частично обновлено энергетическое оборудование реактора, а также выполнен ремонт зданий. «Ремонтные работы позволили повысить техническую надежность энергетического оборудования ВК-50 и, как следствие, обеспечить энергетическую безопасность института до включения в сеть турбогенератора сооружаемой исследовательской ядерной установки МБИР.

Считаю, что коллектив отделения ВК-50 с активной поддержкой со стороны централизованной службы ремонта предприятия отлично справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокую компетентность, стремление к достижению результата, любовь к родному „железу“. Я искренне благодарен за это всем участникам работ», — прокомментировал главный инженер ГНЦ НИИАР Андрей Воробей.

Во время модернизации сотрудники реакторной установки совместно с другими подразделениями института обеспечили техническое обслуживание оборудования, влияющее на безопасность дальнейшей эксплуатации АЭУ. В число таких работ вошли: текущий ремонт исполнительных механизмов системы управления и защиты, а также теплообменников, капитальный ремонт насосов, перегрузка активной зоны реактора, проверка герметичности оболочек тепловыделяющих сборок и другие.

К крупному ремонту были привлечены сторонние организации, включая Калужский завод энергетического машиностроения, строительные и инжиниринговые компании. Специалисты подрядных организаций выполнили капитальный ремонт турбогенератора и паровой турбины, восстановили эксплуатационные характеристики градирни, полностью заменили оросительную систему и водораспределительные устройства; усилили строительные конструкции двух зданий и произвели косметический ремонт центрального и машинного залов."По завершению ремонтных работ специализированные организации обследовали строительные конструкции зданий и сооружений, а также провели экспертизу документов, обосновывающих остаточный ресурс зданий. В результате эксперты подтвердили решение эксплуатирующей организации о продлении срока службы зданий до 2041 года", — отметил начальник реакторной установки ВК-50 Ярослав Роговой.