В Благовещенском районе Башкирии заработал новый цех по производству полуфабрикатов

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«Турбаслинские бройлеры» запутили новый цех по производству полуфабрикатов из куриного мяса для сети быстрого питания. Благодаря открытию нового цеха на предприятии создали 75 дополнительных рабочих мест. Сейчас здесь производят 120 тонн готовой продукции в месяц, в ближайшее время объем планируют увеличить до 300 тонн.

Недавно на «Турбаслинских бройлерах» завершилась масштабная модернизация — реконструировали комплексы на 60 тыс. тонн птицы. В итоге предприятие готово обеспечить запросы и внутреннего, и внешнего рынков. Продукция предприятия пойдет на экспорт в Узбекистан, Вьетнам, Китай, Молдову.

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На «Турбаслинские бройлеры» приходится около 70% мяса бройлеров в Башкортостане. Мощности предприятия позволяют в год производить более 54 000 тонн мяса, более 44 млн куриных яиц, более 7 000 тонн продукции глубокой переработки — колбас, ветчины, мясных деликатесов, полуфабрикаты и другое.

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