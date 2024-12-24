В Башкирии открыт молочный завод «Элипсмол»

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Созданное с нуля в Альшеевском районе предприятие по переработке молока было запущено в мае текущего года.

К сегодняшнему дню открыты производства в Раевке (Альшеевский район) и в Чишмах.

Инвестиции в производство составили порядка 405 млн рублей, где 30 процентов — собственные средства, 70 — заёмные.

Предприятие специализируется на производстве сливочного масла и сырного зерна «Кальята». Сырное зерно — промышленный сыр, являющийся основным сырьем для изготовления моцареллы, сулугуни, а также других плавленных сыров.

По итогам текущего года предприятие переработало 19 тыс. тонн молока, произвело и реализовало одну тысячу тонн сливочного масла и 1,4 тыс. тонн сырного зерна «Кальята». Общий объём выпущенной продукции достиг 1 млрд рублей.

В конце года на предприятии построили и запустили цех по производству собственной моцареллы. Первые её образцы уже отправлены клиентам. По итогам реализации данного проекта ожидаемое количество произведенной готовой продукции к концу 2025 году составит более 6,5 тыс. тонн.

В ближайшие 2-3 года будет реализовываться проект сушильного цеха по переработке молока и сыворотки, общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В результате планируется увеличить количество рабочих мест и выручки до 4 млрд рублей в год.

Среди потребителей продукции российские заводы-производители мороженого, кондитерских изделий, производители «мягких сыров» — моцареллы, сулугуни, расположенные от Москвы и Санкт-Петербурга до Барнаула и Кемерово. Они занимают 97 процентов объема выпускаемой «Элипсмолом» продукции. Кроме того, первые экспортные партии отправлены и в Узбекистан.

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