Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 2 (2022г.)

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Московская область

г.Долгопрудный

Для детей и взрослых построили комплекс с ледовой ареной и пятью спортивными залами на Береговом проезде в г. Долгопрудный.Спортивный объект площадью около 5 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию после реконструкции. На катке проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию. В спортзалах проводятся занятия по художественной гимнастике и футболу.

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Ежедневно комплекс посещают в среднем 500 человек. Он предназначен не только для занятий спортом, но и для проведения различных соревнований. Для удобства посетителей и родителей внутри также есть зона ожидания и кафе. Возле здания обустроена парковка на 100 автомобилей.Создано 35 рабочих мест.

https://minzhil...li-sportkomplek

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Новосибирская область

В рабочем поселке Колывань состоялось большое событие. Открылся современный спортивный объект, о котором мечтали любители здорового образа жизни! Современные возможности новой спортивной площадки — это начало нового этапа развития физической культуры и спорта в Колыванском районе! Учителя, тренеры, спортсмены, каждый житель получат отличные условия для качественного досуга и роста своих спортивных результатов!

https://kolivan...so.ru/news/1915

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Кабардино-Балкарская республика

Состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Яникое. По случаю открытия, приуроченного к Дню возрождения балкарского народа, здесь состоялись первые детско-юношеские спортивные турниры по вольной борьбе и боксу среди юношей, а также соревнования по мини-футболу.

https://chegem....-v-yanikoe.html

В селении Верхняя Жемтала, Черекского района Кабардино-Балкарской республики состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имени Занкишиева Кязима Кубадиевича.

https://07.мв...s/item/2102328/

Открытие спортивного комплекса «Заря» © gulkevichi.com

Краснодарский край

Гулькевичи

В спорткомплексе на 500 кв. м разместили зал для занятий художественной гимнастикой и вольной борьбой, секции гиревого и велосипедного спорта, душевые и раздевалки. Тренироваться здесь в комфортных условиях смогут около 200 детей.

Открытие спортивного комплекса «Заря» © gulkevichi.com

https://kuban24...-kompleks-zarya (видео)

https://gulkevi...arya/103963887/

https://gulkevi...kompleksa-zarya