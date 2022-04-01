Новые спортивные объекты открыты в регионах часть 2 (2022г.)
Московская область
г.Долгопрудный
Для детей и взрослых построили комплекс с ледовой ареной и пятью спортивными залами на Береговом проезде в г. Долгопрудный.Спортивный объект площадью около 5 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию после реконструкции. На катке проходят тренировки по хоккею и фигурному катанию. В спортзалах проводятся занятия по художественной гимнастике и футболу.
Ежедневно комплекс посещают в среднем 500 человек. Он предназначен не только для занятий спортом, но и для проведения различных соревнований. Для удобства посетителей и родителей внутри также есть зона ожидания и кафе. Возле здания обустроена парковка на 100 автомобилей.Создано 35 рабочих мест.
https://minzhil...li-sportkomplek
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Новосибирская область
В рабочем поселке Колывань состоялось большое событие. Открылся современный спортивный объект, о котором мечтали любители здорового образа жизни! Современные возможности новой спортивной площадки — это начало нового этапа развития физической культуры и спорта в Колыванском районе! Учителя, тренеры, спортсмены, каждый житель получат отличные условия для качественного досуга и роста своих спортивных результатов!
https://kolivan...so.ru/news/1915
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Кабардино-Балкарская республика
Состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса в Яникое. По случаю открытия, приуроченного к Дню возрождения балкарского народа, здесь состоялись первые детско-юношеские спортивные турниры по вольной борьбе и боксу среди юношей, а также соревнования по мини-футболу.
https://chegem....-v-yanikoe.html
В селении Верхняя Жемтала, Черекского района Кабардино-Балкарской республики состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса имени Занкишиева Кязима Кубадиевича.
https://07.мв...s/item/2102328/
Открытие спортивного комплекса «Заря» © gulkevichi.com
Краснодарский край
Гулькевичи
В спорткомплексе на 500 кв. м разместили зал для занятий художественной гимнастикой и вольной борьбой, секции гиревого и велосипедного спорта, душевые и раздевалки. Тренироваться здесь в комфортных условиях смогут около 200 детей.
Открытие спортивного комплекса «Заря» © gulkevichi.com
https://kuban24...-kompleks-zarya (видео)
https://gulkevi...arya/103963887/
https://gulkevi...kompleksa-zarya
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